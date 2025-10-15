Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kebakaran Rumah di Pademangan Jakut, 4 Orang Meninggal Dunia

Rabu, 15 Oktober 2025 – 09:07 WIB
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda rumah dua lantai di Jalan Pademangan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (15/10) pagi.

Sebanyak empat orang meninggal dunia akibat kebakaran yang menghanguskan rumah dua lantai tersebut.

"Ada empat orang korban meninggal dunia dalam kebakaran ini," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kapusdatin BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta.

Kebakaran tersebut terjadi pukul 03.55 WIB dengan objek terdampak tiga rumah tinggal berlantai dua yang ditempati tiga kepala keluarga dengan sembilan jiwa.

Untuk mengatasi kebakaran dikerahkan 11 unit damkar dibantu personel BPBD, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PLN, PSKB/Tagana Dinsos, Polsek dan Koramil setempat.

Untuk penyebab kebakaran diduga akibat pembakaran tembaga yang memicu api membesar dan melahap semua bagian rumah.

Ia mengatakan api dipadamkan pada pukul 05.17 WIB. "Untuk total kerugian material ditaksir Rp 63,2 juta," katanya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

