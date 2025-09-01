Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Kebakaran Rumah di Pekanbaru, Seorang Mahasiswi Tewas

Senin, 01 September 2025 – 09:11 WIB
Kebakaran Rumah di Pekanbaru, Seorang Mahasiswi Tewas
Pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api yang membara di rumah Yona. Foto: Damkar Kota Pekanbaru.

jpnn.com - PEKANBARU - Kebakaran melanda sebuah rumah permanen di Jalan Sentosa, Gang Mesjid, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (31/8).

Peristiwa kebakaran itu mengakibatkan seorang wanita yang berstatus mahasiswi, Yona Aulia (21) meninggal dunia.

Korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan hangus terbakar di puing-puing rumah yang kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru Zarman Candra menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan, pihaknya langsung mengerahkan tim pemadaman ke lokasi.

Sebanyak sembilan unit mobil pemadam kebakaran (MPK) diturunkan dari Pos Cempaka dan beberapa pos lainnya.

“Petugas melakukan pemadaman, penyisiran, pendinginan, sekaligus upaya penyelamatan di lokasi kejadian,” ungkap Zarman Senin (1/9).

Bangunan rumah berukuran 20 x 15 meter persegi milik Zul hangus terbakar.  Namun, bangunan di sisi kiri, kanan, dan belakang rumah dapat diselamatkan dari amukan api. Kerugian materil ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

Api baru dapat dipadamkan setelah petugas melakukan upaya intensif.

Kebakaran melanda rumah di Pekanbaru, Riau. Akibat kebakaran itu, seorang mahasiswi tewas.

TAGS   kebakaran  Pekanbaru  Mahasiswi tewas  Damkar 
