Kebakaran Rumah Dinas di Jatinegara, 11 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Pemadaman

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah dinas di kawasan Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (31/5) malam.

Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 55 personel dikerahkan untuk memadamkan rumah yang terbakar tersebut.

Informasi yang dihimpun ANTARA dari laman Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Senin dini hari, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa yang dilaporkan warga sekitar pukul 21.25 WIB itu.

Setelah menerima laporan, petugas segera menuju lokasi dan melakukan upaya pemadaman.

Bangunan yang terbakar diketahui merupakan rumah dinas Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Proses pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 22.15 WIB.

Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melaporkan keadaan darurat melalui layanan pemadam kebakaran terdekat atau Jakarta Siaga 112 untuk mempercepat penanganan. (antara/jpnn)