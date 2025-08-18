Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Blora: Korban Jiwa Bertambah, 50 KK Mengungsi

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:05 WIB
Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Blora: Korban Jiwa Bertambah, 50 KK Mengungsi - JPNN.COM
Hingga Senin (18/8) dini hari, kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, masih menyala. (Antara/HO-Gunawan)

jpnn.com -  

SEMARANG - Kebakaran sumur minyak terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (17/8).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora menyatakan korban jiwa akibat kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono bertambah.

Baca Juga:

Hingga Senin (18/8) dini hari, dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar serius yang mereka alami.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Blora Agung Triyono mengungkapkan kedua korban ialah Tanek (60), seorang petani warga Desa Gandu, serta Sureni (52), warga Dukuh Gendono.

“Selain korban meninggal, tiga orang lainnya termasuk seorang balita masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujar Agung di Blora, Senin (18/8) dini hari.

Baca Juga:

Tak hanya korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga (KK) mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman.

Sejumlah hewan ternak warga bahkan ikut diungsikan, di antaranya enam ekor sapi dan tiga ekor kambing.

Korban jiwa akibat kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah, bertambah. Selain itu, 50 kepala keluarga (KK) mengungsi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran sumur minyak  Korban jiwa  blora  kebakaran  warga mengungsi 
BERITA KEBAKARAN SUMUR MINYAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp