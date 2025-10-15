Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kebakaran Tewaskan 4 Orang di Pademangan Jakut, Polisi Usut Penyebabnya

Rabu, 15 Oktober 2025 – 22:24 WIB
Ilustrasi - Garis polisi di TKP pencurian. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polisi sedang mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan empat orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Pademangan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada Rabu dini hari.

Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dari kejadian tersebut.

"Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memastikan penyebab kebakaran,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz, Rabu.

Erick mengatakan saat ini kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran karena masih dalam tahap penyelidikan.

Dirinya mengatakan empat korban tewas merupakan satu keluarga, terdiri atas Saniah (55), Sumiatun (20), serta dua anak, Ais (11) dan Udin (2).

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, maka jenazah akan segera dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman mereka sesuai keinginan keluarga.

Sementara Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menyebabkan empat warga meninggal dunia.

"Saya ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Mari kita doakan mereka yang wafat semuanya husnul khotimah," kata dia.

Polisi mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan empat orang di Pademangan, Jakut.

