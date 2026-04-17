Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kebakaran Tewaskan Sekeluarga di Jakbar, Innalillahi

Jumat, 17 April 2026 – 11:33 WIB
Petugas mengevakuasi jenazah korban kebakaran rumah di Jalan Rambutan Timur VI, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (17/4/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran menewaskan satu keluarga di Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat dini hari.

Saksi mengungkapkan kebakaran berawal dari percikan hingga ledakan kabel listrik di luar rumah korban.

"Saksi mendengar bahwa ada percikan yang seperti ledakan dan waktu ketika (saksi) keluar dari rumah, kabel listriknya meledak. Dia melihat kabel listriknya meledak, terus segera menghubungi pihak berwajib," kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan, Jumat.

Baca Juga:

Alex menjelaskan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, api sudah merembat ke dalam rumah.

Sementara itu, Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Abdul Syukur mengungkapkan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di tiang listrik depan rumah korban.

Lantas, api dengan cepat masuk ke dalam rumah ketika korban tengah tertidur.

Baca Juga:

"Yang terbakar rumah tinggal. Api diduga dari korsleting listrik di tiang listrik dan langsung masuk ke rumah," ujar dia.

Pihak pemadam pun mengaku kesulitan memadamkan api karena kondisi rumah korban yang digembok dari dalam dan dipasangi teralis besi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Jakbar  kebakaran  Korban kebakaran  polsek grogol petamburan 
BERITA JAKBAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp