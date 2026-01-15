Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Keberadaan Silmy Karim Misterius, Menteri Imipas Agus Andrianto Juga Tidak Tahu

Kamis, 04 Juni 2026 – 02:02 WIB
Keberadaan Silmy Karim Misterius, Menteri Imipas Agus Andrianto Juga Tidak Tahu - JPNN.COM
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Foto: Humas Kemenimipas

jpnn.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku tidak mengetahui keberadaan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.

Keberadaan Silmy misterius setelah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pencarian terhadap yang bersangkutan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.

Keberadaan Silmy Karim Misterius, Menteri Imipas Agus Andrianto Juga Tidak TahuSilmy Karim. ANTARA/Dok. PT KS

Baca Juga:

"Saya juga tidak tahu di mana beliau," kata Agus Andrianto saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (3/6/2026) melalui pesan singkat.

Saat ditanya mengenai pertemuan terakhir dengan Silmy Karim, Agus belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Silmy Karim.

Baca Juga:

"Saya juga tidak tahu," kata Hendarsam.

Silmy Karim sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 4 Januari 2023 hingga 31 Oktober 2024 sebelum menjadi Wakil Menteri Imipas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku tidak mengetahui keberadaan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim yang dicari KPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Silmy Karim  wakil menteri Imipas  menteri imipas  Agus Andrianto  KPK  OTT KPK  Imigrasi Jakbar 
BERITA SILMY KARIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp