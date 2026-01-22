Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Keberanian Kejagung Mengejar Aset Koruptor Harus Ditiru Institusi Penegak Hukum Lain

Kamis, 22 Januari 2026 – 16:59 WIB
Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyimak penjelasan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai tumpukan uang Rp 13,2 triliun dari pengganti kerugian keuangan negara hasil penegakan hukum perkara korupsi ekspor CPO. Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres).

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti melihat langkah mengejar pemulihan kerugian negara yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai hal yang tepat.

Langkah Kejagung ini harus ditiru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum yang lain.

“Kita harus mengapresiasi Kejagung yang mengejar harta para koruptor untuk dikembalikan ke negara, sebagai pengganti kerugian keuangan negara. KPK seharusnya meniru inisiatif Kejagung yang bekerja keras mengembalikan kerugian negara,” ungkap Ray.

Dijelaskannya, langkah membuat jera koruptor dengan hanya memenjarakan mereka, tidaklah efektif.

Koruptor tidak lagi takut masuk penjara, tetapi mereka lebih takut miskin karena hasil korupsinya disita dan diserahkan ke negara.

Namiun demikian, lanjut Ray Rangkuti, langkah Kejagung harus didukung dengan segera diterbitkannya UU Perampasan Aset.

Jika UU ini disahkan maka Kejagung punya aturan main yang lebih jelas. Mereka juga bisa lebih optimal dalam mengejar aset para koruptor.

“Ini akan bisa benar-benar memiskinkan koruptor, sehingga orang takut untuk melakukan korupsi,” papar aktivis senior antikorupsi ini.

