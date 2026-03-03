Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kebiasaan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Mendadak Hilang

Selasa, 03 Maret 2026 – 13:18 WIB
Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. Foto: Prokompim Pekalongan.

jpnn.com - PEKALONGAN - Akun @fadiaarafiq.official di Instagram milik Fadia A Rafiq menghilang seusai Bupati Pekalongan itu dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Selasa (3/3).

Biasanya, Fadia selalu mengunggah aktivitas kesehariannya sebagai Bupati Pekalongan di Instagram.

Kabar OTT yang menjerat putri pedangdut legendaris A Rafiq ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain Fadia, dalam penindakan tersebut penyidik juga menangkap sejumlah pihak.

"Kami melaksanakan penyelidikan tertutup di Pekalongan dan mengamankan beberapa pihak, termasuk bupati (Pekalongan, red)," kata Budi kepada awak media via layanan perpesanan WhatsApp, Selasa (3/3).

Pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi. (ink/jpnn)

OTT KPK menyeret Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq, Akun Instagram resminya ikut menghilang.

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

