Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kebijakan Ini juga Berdampak pada PPPK Paruh Waktu, Bersabar ya

Senin, 04 Mei 2026 – 04:46 WIB
Kebijakan Ini juga Berdampak pada PPPK Paruh Waktu, Bersabar ya - JPNN.COM
PPPK terdiri dari PPPK penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PONOROGO – Ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, harus bersabar.

Pasalnya, Pemkab Ponorogo memutuskan menerapkan moratorium penerimaan CPNS dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama 2 tahun, yakni 2026 dan 2027.

Kebijakan tersebut tentunya berdampak pada PPPK Paruh Waktu (P3K PW) yang pengin segera alih status menjadi PPPK penuh waktu.

Baca Juga:

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo Suko Widodo memastikan, pihaknya tidak membuka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) hingga 2027 sebagai langkah menekan belanja pegawai daerah.

Suko Widodo mengatakan kebijakan moratorium tersebut diberlakukan karena porsi belanja pegawai saat ini masih mencapai 37 persen dari total anggaran daerah.

“Targetnya harus ditekan hingga 30 persen sebelum akhir 2026,” ujarnya di Ponorogo, Minggu (3/5).

Baca Juga:

Ia menjelaskan penyesuaian itu penting dilakukan karena pemerintah daerah berpotensi menghadapi konsekuensi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat apabila tidak mampu memenuhi batas maksimal belanja pegawai.

“Jika sampai 2027 belum turun ke 30 persen, ada risiko dana transfer dipotong dan itu akan berdampak pada pembangunan daerah,” katanya.

Para PPPK Paruh Waktu harus bersabar, menunggu entah kapan akan bisa alih status menjadi pegawai penuh waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  CPNS  Ponorogo 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp