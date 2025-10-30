Kebijakan Kapolri Lindungi Pekerja Pers di Daerah Konflik Didukung Penuh

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kerja sama antara Polri dan pers yang profesional. Ia berharap kemitraan ini terus terjaga untuk mewujudkan kamtibmas yang kondusif.

"Kami mendukung kemitraan Polri dan pers profesional untuk mewujudkan kamtibmas yang kondusif," kata Edi, yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHKI).

Edi memuji perintah Kapolri yang meminta seluruh jajarannya menyelesaikan delik hukum pers melalui jalur Dewan Pers.

"Kebijakan Kapolri ini tentu sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja pers yang bertugas, khususnya anggota pers yang bertugas di daerah konflik," kata mantan Ketua Wartawan Polri yang menjabat dua periode ini.

Lebih lanjut, Edi meminta perintah Kapolri dalam memberikan perlindungan kepada pekerja pers di lapangan benar-benar dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Sebaliknya, ia juga mengimbau para pekerja pers yang bertugas di daerah konflik untuk selalu berhati-hati. (tan/jpnn)