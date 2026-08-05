Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kebijakan Pabrik Gula Wajib Punya Kebun, Pengamat Sebut Tidak Logis

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:46 WIB
Kebijakan Pabrik Gula Wajib Punya Kebun, Pengamat Sebut Tidak Logis - JPNN.COM
Rencana pemerintah mewajibkan industri gula rafinasi memiliki kebun tebu menuai kritik. Ilustrasi. Foto: Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah mewajibkan industri gula rafinasi memiliki kebun tebu menuai kritik. Kebijakan itu dinilai tidak sesuai dengan karakter industri gula rafinasi.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan pabrik gula rafinasi sejak awal hanya dirancang untuk mengolah gula mentah (raw sugar) menjadi gula rafinasi bagi kebutuhan industri.

Menurut dia, perusahaan rafinasi tidak pernah didesain mengelola perkebunan tebu.

Baca Juga:

"Ada sekitar 11 pabrik gula rafinasi dan umumnya berada di dekat pelabuhan. Lalu bagaimana logikanya mereka harus membangun kebun tebu, apalagi sebagian besar berada di Pulau Jawa," kata Dwi, Rabu (5/8).

Dia menjelaskan lokasi pabrik yang berada di kawasan pelabuhan dipilih agar memudahkan pasokan bahan baku raw sugar dari luar negeri.

Karena itu, kewajiban memiliki kebun tebu dinilai bertentangan dengan konsep awal pembangunan industri gula rafinasi.

Baca Juga:

Dwi juga mempertanyakan efektivitas aturan tersebut untuk meningkatkan produksi gula nasional.

"Nggak bisa begitu. Mereka mau bangun kebun dari mana? Apalagi sebagian besar pabrik gula rafinasi berada di Pulau Jawa. Dengan keterbatasan lahan yang ada, itu tidak mungkin dilakukan," ujarnya.

Rencana pemerintah mewajibkan industri gula rafinasi memiliki kebun tebu menuai kritik. Kebijakan itu dinilai tidak sesuai dengan karakter industri gula.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pabrik Gula  industri gula rafinasi  industri  kebun tebu 
BERITA PABRIK GULA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp