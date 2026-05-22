Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Kebijakan Pemerintah Bikin Galau Investor, Rupiah Melorot Lagi Jadi Rp 17.677 Per USD

Jumat, 22 Mei 2026 – 10:35 WIB
Kebijakan Pemerintah Bikin Galau Investor, Rupiah Melorot Lagi Jadi Rp 17.677 Per USD - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi, bergerak melemah 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp 17.677 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan rupiah kembali melemah dipengaruhi ketidakpastian kebijakan domestik.

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi, bergerak melemah 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp 17.677 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.667 per USD.

“Rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS, dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan domestik,” ujar Josua di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Investor disebut mulai mengantisipasi kebijakan baru terkait proses tata kelola ekspor yang akan memusatkan transaksi ekspor untuk beberapa komoditas di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, Josua menyebut investor turut beralih ke aset lain menjelang pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada bulan Juni mendatang.

USD menguat menyusul rilis sejumlah indikator ekonomi AS yang positif,” kata Josua.

Baca Juga:

Melihat dari sisi pasar tenaga kerja, Klaim Pengangguran Awal AS untuk pekan yang berakhir pada 16 Mei 2026 turun menjadi 209 ribu dari 212 ribu, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 210 ribu, yang mengimplikasikan pasar tenaga kerja AS yang ketat.

Sementara itu, dari sektor riil menunjukkan data Preliminary S&P Global PMI Manufaktur secara tak terduga naik menjadi 55,3 pada Mei 2026 dari 54,5 sebelumnya, melebihi ekspektasi 53,8 dan menandakan ketahanan di sektor manufaktur AS di tengah ketidakpastian global.

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi, bergerak melemah 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp 17.677 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rupiah  USD  Dolar  Ekonomi 
BERITA RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp