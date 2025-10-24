Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kebijakan Terbaru Kemendikdasmen soal Redistribusi Guru ASN, Solusi Masalah Penempatan PPPK

Jumat, 24 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani. Foto: Humas Kemendikdasmen

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) punya kebijakan terbaru soal redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan ini selain mendorong percepatan pemerataan layanan pendidikan, juga menyelesaikan masalah penempatan guru PPPK.

"Kebijakan redistribusi guru ASN diharapkan bisa memastikan kebutuhan guru terpenuhi secara proporsional, sekaligus membuka akses pembelajaran yang lebih setara bagi seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas," kata Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani, Jumat (24/10).

Dirjen Nunuk mengungkapkan Kemendikdasmen telah menyosialisasikan kebijakan redistribusi guru ASN daerah dan pendidikan inklusif region Jakarta pada 20 hingga 22 Oktober yang diikuti perwakilan dari delapan provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Banten, Lampung, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Hal tersebut sebagai bagian dari empat rangkaian regional sosialisasi yang akan digelar secara nasional.

Dirjen Nunuk mengatakan kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025 tentang Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, Kemendikdasmen memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menempatkan guru ASN di sekolah swasta yang kekurangan tenaga pengajar, agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.

“Terdapat tiga juta guru di seluruh Indonesia. Secara rasio nasional, jumlah ini sebenarnya ideal, tetapi tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara di daerah lain kekurangan,” ungkap Nunuk Suryani.

Kebijakan terbaru Kemendikdasmen soal redistribusi guru ASN, solusi masalah penempatan PPPK di sekolah induk maupun swasta

