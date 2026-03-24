Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Kebijakan WFH Jangan Bikin Perekonomian RI Melambat

Selasa, 24 Maret 2026 – 16:00 WIB
Ilustrasi pekerja: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menjaga roda perekonomian tidak melambat imbas dari kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat BBM nasional.

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno meminta sektor industri dan manufaktur untuk tetap beroperasi untuk menjaga perputaran roda perekonomian.

“Roda perekonomian jangan sampai melambat, khususnya sektor industri dan manufaktur yang perlu tetap beroperasi,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa (24/3).

Eddy juga mendukung penerapan WFH setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Tentu kebijakan ini menghemat konsumsi BBM secara nasional karena berkurangnya mobilitas masyarakat, khususnya pekerja,” ucap Eddy.

Eddy menuturkan anak sekolah yana juga termasuk di dalam kebijakan tersebut, maka mobilitas masyarakat akan kian berkurang.

"Sehingga dapat menghemat lebih banyak BBM secara nasional," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan WFH mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penghematan energi  WFH  Perekonomian  BBM 
BERITA PENGHEMATAN ENERGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp