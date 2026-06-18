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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Kebun PTPN Cot Girek Dijarah, Pekerja Menderita, Negara Rugi Miliaran Rupiah

Kamis, 18 Juni 2026 – 20:14 WIB
Kebun PTPN Cot Girek Dijarah, Pekerja Menderita, Negara Rugi Miliaran Rupiah - JPNN.COM
Ribuan orang pekerja dan keluarganya di salah satu Kebun milik BUMN di Cot Girek Aceh, kini harus menghadapi tekanan ekonomi. Foto: dok PTPN IV

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan orang pekerja dan keluarganya di salah satu Kebun milik BUMN di Cot Girek Aceh, kini harus menghadapi tekanan ekonomi.

Pasalnya, lebih dari 6 bulan terakhir, pendapatan mereka berkurang drastis akibat okupasi dan penjarahan. Tidak hanya itu, kebun negara tersebut juga merugi hingga miliaran.

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi menyatakan Kebun Cot Girek PTPN IV Regional 6 kerap di okupasi paksa dan dijarah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai warga setempat. 

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Menurut Yudi, Kegiatan ini muncul akibat kebun negara tersebut akan segera berakhir masa HGU.

Penjarahan disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak September 2025 tersebut memberikan dampak langsung kepada pendapatan 2.400 orang pekerja beserta keluarganya yang selama ini menggantungkan hidup disana.

“Penjarahan Tandan Buah Segar itu tidak hanya menghilangkan hasil panen kebun, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pendapatan petani,” ujar Yudi dalam keterangannya, Kamis (18/6).

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Yudi mengaku telah berupaya maksimal untuk mencegah penjarahan termasuk dalam  menyelesaikan proses pengurusan perpanjangan HGU yang menjadi akar permasalahan. 

“Laporan ke Polisi juga sudah berulang kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR. Upaya pengurusan perpanjangan HGU juga sudah dilakukan sesuai aturan. Namun, aksi penjarahan terus berlarut-larut,” ungkap Yudi.

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi menyatakan Kebun Cot Girek PTPN IV Regional 6 kerap di okupasi paksa dan dijarah

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TAGS   kebun  sawit  PTPN  PTPN IV  Penjarahan 
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