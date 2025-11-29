Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kebun Teh Pangalengan Habis Dibabat, Polresta Bandung Kejar Dalangnya

Sabtu, 29 November 2025 – 13:52 WIB
Lahan Kebun teh ditebang dan dibakar untuk dijadikan kebun sayur di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polresta Bandung menyelidiki kasus alih fungsi lahan kebun teh menjadi kebun sayur di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Alih fungsi lahan teh tersebut diduga dilakukan secara sistematis.

Reporter JPNN.com pun berkesempatan melihat secara langsung lokasi pembabatan lahan yang sebelumnya kebun teh dan telah beralih jadi kebun sayur.

Ada tiga titik yang diduga ada alih fungsi lahan, yaitu di Desa Margamulya, Blok Cipicung I, dan Blok Cipicung II.

Hamparan kebun yang seharusnya segar dengan dedaunan teh, kini habis dibabat oknum tak bertanggungjawab dengan cara dibakar.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, polisi menyelidiki kasus alih fungsi lahan yang juga mendapat atensi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu.

"Kami informasikan untuk perkembangan kasus perusakan di kebun teh Pangalengan, sudah ada laporan-laporan sebelumnya dan sudah naik ke penyidikan," kata Aldi saat ditemui di perkebunan teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/11).

Menurutnya, polisi sudah memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangannya.

Polresta Bandung menyelidiki alih fungsi lahan kebun teh jadi kebun sayur di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Siap bongkar jaringan pelaku.

