Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Kebut-kebutan di Jalan, Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak HR-V, Identitas Korban Belum Diketahui

Senin, 29 September 2025 – 09:21 WIB
Kebut-kebutan di Jalan, Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak HR-V, Identitas Korban Belum Diketahui - JPNN.COM
Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru masih menyelidiki peristiwa kecelakaan yang menewaskan pengendara motor seusai menabrak mobil HRV di Pekanbaru, Riau, Minggu (28/9/2025). Sampai saat ini identitas belum diketahui. Foto: source for jpnn

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi mengalami kecelakaan di Jalan Naga Sakti jalur utara, Kecamatan Bina Widya, Minggu (28/9/2025).

Korban yang belum diketahui indentitasnya itu sempat mendapat perawatan sebelum meninggal dunia tadi pagi.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana membenarkan kabar duka tersebut.

Baca Juga:

“Benar, korban meninggal dunia pagi ini,” ujarnya, Senin (29/9).

Hingga kini, identitas korban masih belum diketahui.

Polisi mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya segera melapor.

Baca Juga:

“Identitas belum diketahui, sedang diselidiki,” jelas Satrio.

Selain identitas, sepeda motor yang dikendarai korban tidak ditemukan di lokasi kejadian.Polisi masih menyelidiki keberadaannya.

Seorang pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi kecelakaan di Jalan Naga Sakti jalur utara, Kecamatan Bina Widya, Minggu (28/9/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Lalu Lintas  Pengendara Motor tewas kecelakaan  kecelakaan maut 
BERITA KECELAKAAN LALU LINTAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp