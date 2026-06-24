Kebut Repatriasi Artefak Budaya RI, Fadli Zon Gandeng FBI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menggelar pertemuan dengan perwakilan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) di Jakarta.

Melalui persamuhan di kantor Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) itu, Fadli berupaya memperkuat upaya repatriasi atau pengembalian artefak budaya Indonesia dari Amerika Serikat (AS).

Penguatan kerja sama repatriasi artefak budaya itu terjalin saat Fadli menerima kunjungan Atase Penegakan Hukum (Legal Attaché) FBI untuk RI, Robert F. Lafferty di Jakarta, Selasa (23/6). Selain membahas soal repatriasi, pertemuan itu juga mendiskusikan upaya memperkuat kerja sama pelindungan warisan budaya antara kedua negara.

Menteri Fadli menuturkan sejak Presiden Prabowo Subianto membentuk Kemenbud sebagai institusi kementerian tersendiri, pemerintah menggencarkan upaya pemulihan dan repatriasi warisan budaya Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut dia, upaya itu dilakukan melalui berbagai kerja sama strategis dengan negara-negara mitra.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah dilakukan selama ini dalam upaya pemulangan artefak budaya Indonesia. Sejak berdirinya Kementerian Kebudayaan, kami berupaya sebaik mungkin untuk memulihkan dan mengembalikan warisan budaya nasional melalui berbagai bentuk kerja sama internasional,” ujar Menteri Fadli sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenbud, Rabu (24/6).

Lebih lanjut menteri berlatar belakang sejarawan itu menegaskan pentingnya membangun mekanisme koordinasi yang lebih jelas dan efektif guna mendukung proses repatriasi artefak di masa mendatang. Harapannya, seluruh proses repatriasi artefak budaya RI dari mancanegara bisa berjalan lancar.

“Kami ingin mengetahui berbagai kendala yang mungkin masih dihadapi dari sisi kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen membangun prosedur yang lebih jelas dan mempercepat proses yang diperlukan agar upaya pemulangan warisan budaya dapat berjalan semakin baik,” imbuh Menteri Fadli.

Dalam kesempatan itu, Menteri Fadli didampingi Dirjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kemenbud Endah T.D. Retnoastuti, Direktur Warisan Budaya Kemenbud Agus Widiatmoko, serta Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estiyanti Nurjadin. Filantrop cum pendiri Yayasan Artha Graha Peduli Tomy Winata juga hadir pada pertemuan itu.