Kebut Transformasi Ekosistem Perbankan, BTN Memperkuat CASA dan Pendapatan Transaksi

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN secara resmi mempercepat langkah transformasi bisnisnya melalui penguatan ecosystem banking atau ekosistem perbankan.

Strategi taktis ini diambil perseroan guna memperbesar penghimpunan dana murah (Current Account Savings Account/CASA), meningkatkan volume transaksi nasabah, serta memperkuat sumber pendapatan berkelanjutan (fee-based income) di tengah kondisi persaingan likuiditas perbankan yang semakin ketat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan industri perbankan saat ini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang baru dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah dinamika ketegangan geopolitik global, industri perbankan dituntut untuk adaptif dan tidak lagi sekadar mengandalkan strategi penghimpunan dana tradisional yang berbasis pada adu suku bunga tinggi (interest rate-driven funding).

Sebaliknya, bank harus mampu menangkap arus transaksi dan aktivitas ekonomi nasabah secara lebih luas dan terintegrasi.

“Persaingan perbankan saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada penyaluran kredit dan penghimpunan funding konvensional," kata Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).

Ke depan, lanjut Nixon, kemampuan membangun ekosistem dan menjadi bagian dari aktivitas transaksi harian (daily transaction banking) nasabah akan menjadi faktor penentu utama dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Per April 2026, BTN sukses mencatatkan pertumbuhan positif pada dana murah.