Kebutuhan Pangan Segar Meningkat Saat Libur Nataru, KAI Logistik Optimalkan KA Kontainer Reefer

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik mengoptimalkan layanan KA Kontainer Reefer sebagai solusi distribusi produk perishable dan segar dalam menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti menuturkan optimalisasi ini sejalan dengan tren pertumbuhan positif layanan logistik berbasis kereta api yang terus menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2025.

“Periode Natal dan Tahun Baru merupakan momen strategis bagi sektor logistik, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi produk perishable. Layanan KA Kontainer Reefer menjadi elemen penting untuk memastikan rantai pasok tetap terjaga di tengah lonjakan permintaan dan tantangan distribusi di akhir tahun,” ujar Aniek.

Hingga November 2025, KAI Logistik telah melayani pengangkutan barang dengan total volume mencapai 295.614 ton, meningkat sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 246.186 ton.

Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan logistik berbasis rel, khususnya untuk pengiriman komoditas strategis dan produk dengan kebutuhan penanganan khusus.

Peningkatan kinerja paling signifikan tercatat pada Triwulan IV 2025. Memasuki periode tersebut, pertumbuhan volume angkutan bulanan berada pada kisaran 30–40% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Baca Juga: SIG Tandatangani MoU Dengan Agrinas Pangan Nusantara

Secara khusus, pada Oktober dan November 2025, volume angkutan telah menembus angka di atas 33 ribu ton per bulan, didorong oleh meningkatnya kebutuhan distribusi menjelang akhir tahun.

“Perseroan memproyeksikan peningkatan masih tetap terjadi pada Desember 2025 dengan volume sekitar 34ribu ton. Proyeksi ini didasarkan pada pola peningkatan sejak memasuki Triwulan IV dan melihat tren yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan barang perishable seperti produk pangan segar menjadi komoditas strategis khususnya pada periode Natal dan Tahun Baru,” tutur Aniek.