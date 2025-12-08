Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kecam Kebijakan soal Solar, Ratusan Sopir Truk Geruduk Kantor Gubernur Sumsel

Senin, 08 Desember 2025 – 14:52 WIB
Kecam Kebijakan soal Solar, Ratusan Sopir Truk Geruduk Kantor Gubernur Sumsel - JPNN.COM
Ratusan sopir truk saat melakukan aksi di kantor Gubernur Sumsel, Senin (8/12/2025). Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumatera Selatan Bersatu (FKPSSB) menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumsel. 

Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada para sopir angkutan barang. Terutama pada revisi terkait aturan pengisian BBM jenis solar di Kota Palembang.

Dalam aksi tersebut, ada empat tuntutan aksi yang disampaikan 

Baca Juga:

1. Membatalkan kebijakan Gubernur Sumsel yang tidak berpihak kepada pengemudi Sumsel

2. Peningkatan pemberantasan Pungli dan Premanisme dijalanan wilayah hukum Sumsel

3. Meminta kesediaan solar subsidi 24 jam di setiap SPBU yang buka 24 jam

Baca Juga:

4. Menuntut Revisi Perwali No. 26/2019 : Terkait jam operasional mobil angkutan barang (keluar masuk/dalam kota). 

Koordinator Aksi Mustofa mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah daerah ini dinilai tidak berpihak kepada para pengemudi, karena para pengemudi juga tidak dilibatkan saat mengambil kebijakan tersebut. 

Ratusan sopir truk di Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumsel, minta Pemprov revisi kebijakan solar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Solar  sopir truk  Demonstrasi  Gubernur Sumsel  
BERITA SOLAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp