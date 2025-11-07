Kecam Pembantaian Anjing di NTT, Miss Earth Lirabica Minta Pelaku Ditindak Tegas

Jumat, 07 November 2025 – 19:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dugaan pembantaian anjing secara sadis di Kecamatan Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat kecaman keras dari tokoh publik sekaligus aktivis hewan, Lirabica (Miss Earth 2019).

Lirabica menilai tindakan keji terhadap anjing-anjing tak bertuan tersebut sebagai perbuatan yang sangat kejam dan tidak berempati.

Kecaman ini menyusul laporan dari masyarakat dan aktivis hewan terkait insiden yang diduga merupakan respons atas kasus gigitan rabies di wilayah tersebut.

"Atas tindakan jahat tersebut saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena beserta aparat setempat untuk menindaklanjuti para pelaku kejahatan yang sudah membantai makhluk Tuhan,” ujar Lirabica, Jumat (7/11/2025).

Lirabica menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur NTT yang bersikap tegas terhadap para pelaku.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, BarakAllah God Bless,” ucapnya.

Dia menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus kekejaman terhadap hewan.

Sebagai pencinta dan aktivis hewan, Lirabica menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap aksi kedzaliman semacam itu.