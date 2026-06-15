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JPNN.com - Politik

Kecam Pemborosan APBN, Mahasiswa Sumsel Beri Kartu Merah untuk Prabowo

Selasa, 16 Juni 2026 – 01:47 WIB
Kecam Pemborosan APBN, Mahasiswa Sumsel Beri Kartu Merah untuk Prabowo - JPNN.COM
Koordinator aksi Ilham saat menyampaikan orasi. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (15/6/2026) diwarnai aksi simbolis pengangkatan kartu merah yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Melalui Aliansi Mahasiswa Sumsel, massa menyuarakan mosi tidak percaya terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga persoalan kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). 

Koordinator aksi Ilham menegaskan bahwa kartu merah tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepatuhan mendasar masyarakat. 

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Menurutnya, sejumlah program strategis nasional berjalan dengan anggaran besar. Namun, belum menunjukkan hasil yang optimal di lapangan. 

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti program MBG yang dinilai menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar dan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka menilai dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, termasuk pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, massa aksi juga mengkritik pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menyentuh aspek penguatan manajemen dan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara maksimal. 

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Tak hanya isu anggaran, mahasiswa turut menyoroti kondisi kelangkaan BBM bersubsidi yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Mereka mendesak pemerintah menjamin ketersediaan Pertalite dan Solar bagi masyarakat serta menolak kebijakan yang berpotensi menaikkan harga BBM. 

"Kami mengirimkan kartu merah kepada Presiden sebagai bentuk peringatan bahwa suara masyarakat harus didengar. Jika tuntutan ini tidak dilanjuti kami siap meningkatkan konsolidasi gerakan," tegas Ilham di hadapan peserta aksi. 

Mahasiswa di Sumsel memberikan kartu merah kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

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TAGS   Demo Mahasiswa  Sumsel  Prabowo  kartu merah  pemborosan  Mahasiswa 
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