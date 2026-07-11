Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Internasional

Kecam Rencana Israel Mencaplok Tepi Barat, Menlu Jerman: Hukum Internasional Itu Mutlak

Sabtu, 11 Juli 2026 – 10:35 WIB
Kecam Rencana Israel Mencaplok Tepi Barat, Menlu Jerman: Hukum Internasional Itu Mutlak - JPNN.COM
Arsip - Warga Palestina memeriksa kerusakan akibat kebakaran yang dilakukan pemukim Israel di Desa Beit Lid, Tepi Barat (11/11/2025). (ANTARA FOTO/Xinhua/Nidal Eshtayeh/sgd)

jpnn.com - MOSKOW - Rencana Israel mencaplok Tepi Barat terus menuai kecaman. 

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul, mengecam upaya Israel mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat. 

Dia menilai hal itu sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Baca Juga:

"Hukum internasional itu mutlak. Setiap aneksasi de facto secara sepihak tidak diizinkan. Khususnya, segala bentuk kekerasan oleh pemukim tidak dapat diterima," kata Wadephul dalam konferensi pers bersama Menlu Slovenia Tone Kajzer di Berlin, Jumat (10/7).

Adapun Jerman juga mendesak Israel mengatasi masalah kekerasan oleh pemukim. 

Jika tidak dilakukan, maka Uni Eropa akan memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan.

Baca Juga:

"Status lahan di Tepi Barat harus ditentukan melalui pembicaraan antara Palestina dan Israe," kata Wadephul.

Setelah perdebatan selama berbulan-bulan, Uni Eropa menyepakati pada Mei lalu memberikan sanksi terhadap tiga pemukim ekstremis Israel dan empat organisasi yang mendukung mereka, atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara serius dan sistematis terhadap Palestina.

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul, mengecam upaya Israel mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Palestina  Tepi Barat  israel caplok tepi barat  menlu jerman  Jerman 
BERITA PALESTINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp