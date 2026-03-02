Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Sukamta: Perang Harus Dihentikan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras agresi militer Israel yang dibantu Amerika Serikat (AS) dengan menyerang Iran pada Sabtu (28/2) kemarin.

"Perang harus dihentikan, karena kami menilai ini sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan," kata dia melalui layanan pesan, Senin (2/3).

Legislator fraksi PKS itu menyatakan serangan terhadap Iran jelas melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional.

Doktor lulusan teknik kimia University of Salford, Inggris Raya itu meminta pertanggungajwaban AS dan Israel atas dampak eskalasi dan potensi terjadinya konflik regional yang meluas.

Sukamta menyerukan dunia internasional untuk mengambil tindakan mendesak guna menghentikan agresi dan menjaga stabilitas regional.

Terkait dengan hal itu, dia mendukung kesiapan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memediasi Iran dengan AS-Israel andai dibutuhkan semua pihak.

"Saya kira patut didukung upaya presiden tersebut. Ini juga bagian dari realisasi amanat konstitusi menjaga perdamaian dunia secara aktif,” ujar kata Sukamta.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin atau Kang TB meragukan kemampuan Indonesia menjadi fasilitator konflik Iran dengan AS beserta Israel.