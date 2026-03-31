JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kecam Serangan Terhadap Pasukan UNIFIL di Lebanon, Fraksi Gerindra DPR Desak Investigasi Menyeluruh

Selasa, 31 Maret 2026 – 20:07 WIB
Kecam Serangan Terhadap Pasukan UNIFIL di Lebanon, Fraksi Gerindra DPR Desak Investigasi Menyeluruh - JPNN.COM
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono. (ANTARA/HO-Fraksi Gerindra DPR RI)

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR RI mengutuk keras rangkaian serangan yang menyasar pasukan perdamaian Indonesia dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan. Mereka juga mendorong investigasi menyeluruh dan langkah deeskalasi konflik.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Fraksi Partai Gerindra mengecam rangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan yang memperparah eskalasi konflik. Serangan terhadap pasukan perdamaian di bawah mandat PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Ia menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menjauhkan upaya perdamaian di kawasan.

"Tindakan tersebut makin menjauhkan kita dari tujuan perdamaian dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun," katanya.

Dalam insiden tersebut, tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas, yakni Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon akibat serangan proyektil di Ett Taibe, serta Kapten Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan dalam ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Haiyyan.

Baca Juga:

Budisatrio menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang dinilai sebagai kehilangan besar bagi bangsa.

"Indonesia telah kehilangan tiga putra terbaik bangsa yang gugur ketika menjalankan tugas negara," ujarnya.

Fraksi Gerindra DPR RI mengutuk keras rangkaian serangan yang menyasar pasukan perdamaian Indonesia dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan.

