Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kecelakaan, 2 Warga Tewas Tertabrak Kereta Api di Grobogan dan Tegal

Senin, 17 November 2025 – 21:00 WIB
Kecelakaan, 2 Warga Tewas Tertabrak Kereta Api di Grobogan dan Tegal - JPNN.COM
Lokasi kecelakaan kereta api Anjasmoro menabrak seorang pria tanpa identitas di jalur KA KM 17+100 antara Jambon - Gambringan, Kabupaten Grobogan. FOTO: Humas Polsek Toroh.

jpnn.com - Dalam sehari tercatat dua insiden kecelakaan yang melibatkan kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang, Senin (17/11).

Insiden pertama terjadi di Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tepatnya di jalur KA KM 17+100 antara Jambon - Gambringan pada pukul 14.41 WIB. Dalam peristiwa itu, seorang pria tanpa identitas tewas tertabrak KA 29F Anjasmoro.

Peristiwa kedua di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yakni pengendara sepeda motor tewas tertabrak KA 100 Harina pada jalur KA KM 126+4/5 antara Surodadi - Pemalang pada pukul 14.54 WIB.

Baca Juga:

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan kejadian tersebut kembali menegaskan bahwa aktivitas masyarakat di jalur kereta api masih menjadi tantangan utama dalam menjaga keselamatan perjalanan KA.

Menurutnya, jalur KA merupakan area steril yang hanya diperuntukkan bagi operasional kereta api dan petugas resmi.

"Namun, masih ditemukan masyarakat yang melintas, berjalan, duduk, hingga melakukan aktivitas lainnya di sekitar rel, padahal tindakan tersebut sangat berbahaya mengingat kecepatan kereta yang tinggi serta jarak pengereman yang panjang," kata Franoto dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Baca Juga:

Franoto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa berada di jalur KA bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan diri sendiri.

"Rel kereta bukan tempat untuk beraktivitas apa pun. Keselamatan perjalanan kereta api tidak dapat dijaga oleh KAI saja, tetapi membutuhkan peran serta masyarakat," ujarnya.

Kecelakaan melibatkan kereta api terjadi kembali di Jawa Tengah. Kali ini dua orang tewas tertabrak di Grobogan dan Tegal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan  Tertabrak Kereta  kereta api  Grobogan  Tegal  KAI 
BERITA KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp