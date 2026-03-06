Kecelakaan Beruntun 10 Kendaraan di Tol Purbaleunyi KM 93B, 2 Orang Tewas

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan terjadi di Tol Purbaleunyi KM 93B arah Bandung menuju Jakarta, pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 20.15 WIB.

Peristiwa tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia yang merupakan pengemudi dan kernet kendaraan pikap.

Kepala Induk PJR Cipularang Kompol Joko Prihantono mengatakan kecelakaan diduga dipicu oleh kendaraan kontainer yang mengalami gangguan pengereman saat melintas di lokasi kejadian.

"Diduga kendaraan kontainer mengalami masalah pada sistem pengereman ketika menghadapi kepadatan lalu lintas di depan," kata Joko dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Dia menjelaskan kecelakaan bermula ketika truk kontainer bernomor polisi B 9367 UEL yang dikemudikan Muhammad Yahya melaju dari Bandung menuju Jakarta di lajur satu.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi melihat adanya kepadatan kendaraan yang dipicu oleh gangguan sebuah dump truk di lajur depan.

"Karena diduga rem tidak berfungsi dengan baik, kontainer kemudian menabrak kendaraan pikap B 9718 VAF yang berada di depannya hingga memicu kecelakaan beruntun," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, kendaraan yang terlibat antara lain truk kontainer B 9367 UEL, pikap B 9718 VAF, truk BL 8752 NP, Toyota Rush F 1308 AZ, minibus Daihatsu Sigra T 1394 BJ, tronton box D 9481 AF, Toyota Hiace E 7666 AA, Toyota Raize T 1518 HO, Mazda Biante, dan Toyota Agya.