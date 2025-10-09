Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Cijambe Subang, 3 Orang Meninggal Dunia

Kamis, 09 Oktober 2025 – 16:57 WIB
Ilustrasi kecelakaan maut. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kecelakaan maut kembali terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kecelakaan lalu lintas melibatkan enam kendaraan terjadi di Jalan Raya Bandung-Subang, Kampung Cileuleuy, Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, terjadi pada Kamis (9/10) sekitar pukul 12.20 WIB.

Peristiwa ini mengakibatkan tiga penumpang mobil pikap Mitsubisihi bernomor polisi B 9277 TAB meninggal dunia di lokasi kejadian.

Ketiga penumpang itu ialah Minah, Nuariah, dan Imih. Sementara, pengemudi pikap Endang Sunarya, dan tiga penumpang lain mengalami luka.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jabar menjelaskan bahwa kecelakaan itu melibatkan enam unit kendaraan, terdiri dari satu truk hino, tiga minibus, satu mobil pikap, dan sepeda motor.

Dia mengatakan kecelakaan maut ini bermula saat truk tronton Hino B 9554 KYU yang dikemudikan oleh D datang dar arah Bandung menuju Subang.

Diduga mengalami rem blong saat jalan menurun, truk yang mengangkut air mineral ini menabrak kendaraan di depannya.

"Truk diduga rem blog dan menabrak minibus Toyota Avanza yang dikemudian DJ. Avanza ini kemudian terdorong dan menabrak pikap Mitsubishi yang ada di depannya," kata Hendra saat dikonfirmasi.

Kecelakaan beruntun melibatkan enam kendaraan di Cijambe, Subang, Jabar. Tiga orang tewas di lokasi kejadian.

