Kecelakaan Beruntun di Jalan Menuju Bukittinggi, 6 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia

jpnn.com - PADANG PANJANG - Kecelakaan beruntun terjadi di jalan raya yang menghubungkan Kota Padang Panjang dan Bukittinggi, Sumatera Barat, tepatnya di depan Nurul Ikhlas Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Senin. Kecelakaan maut itu mengakibatkan enam orang meninggal dunia.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang Ajun Komisaris Polisi Pifzen Finot mengatakan kejadian kecelakaan beruntun itu melibatkan truk trailer bermuatan pupuk, satu unit truk boks, dan beberapa kendaraan roda dua.

"Saat ini evakuasi korban masih berlangsung. Apa penyebabnya belum diketahui," katanya.

Saat ini, aparat kepolisian juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara sambil membantu mengevakuasi korban.

Pifzen mengatakan dalam kecelakaan tersebut, awalnya dilaporkan lima orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan beberapa korban lainnya mengalami luka-luka.

Namun, tidak lama berselang lama, satu orang korban meninggal dunia kembali dievakuasi petugas BPBD, Damkar, dan PMI dari truk trailer. Jadi, jumlah korban meninggal dunia tercatat enam orang.

Korban meninggal dan luka dievakuasi ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dan RSUD Padang Panjang.

Dari sejumlah korban tersebut, diketahui beberapa orang di antaranya adalah warga setempat.