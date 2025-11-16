Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kecelakaan Beruntun di Jl Ahmad Yani Surabaya, Penumpang Motor PCX Meninggal Dunia

Minggu, 16 November 2025 – 17:45 WIB
Kecelakaan Beruntun di Jl Ahmad Yani Surabaya, Penumpang Motor PCX Meninggal Dunia - JPNN.COM
Kondisi motor Yamaha Mio seusai menabrak motor PCX dalam kecelakaan maut beruntun di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Minggu (16/11). Foto: Dokumentasi Satlantas Polrestabes Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut kembali terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua pengendara sepeda motor dengan satu mobil itu terjadi di Jalan Ahmad Yani Surabaya atau sebelum simpang tiga BRI pada Minggu (16/11) pukul 07.55 WIB.

Peristiwa itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Baca Juga:

Kanit Gakkum Satuan Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Suryadi mengungkapkan kecelakaan itu bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi W-5618-WE dikemudikan Djunaedi Bhakti Pramono (37) melaju dari arah utara ke selatan.

Sesampainya di tempat kejadian perkara, pengendara Yamaha Mio menabrak motor PCX bernomor polisi PCX L-4384-CAM dikemudikan Husnan (47) yang berboncengan dengan Rizkinah Fauziya (50).

“Tabrakan itu membuat pengendara motor PCX terpental ke depan menabrak Mobil Suzuki Ertiga L-1224-BAA dikemudikan oleh Adriana (46) yang sedang berhenti karena antre lampu merah,” ungkap Suryadi.

Baca Juga:

Akibat kecelakaan itu, satu orang meninggal dunia, yaitu Rizkinah Fauziyah.

Suryadi menduga kecelakaan disebabkan pengendara Honda Beat kurang konsentrasi dan menjaga jarak aman.

Kronologi kecelakaan beruntun 3 pengendara di Jalan Ahmad Yani Surabaya yang menyebabkan satu orang meninggal dunia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Beruntun  Polrestabes Surabaya  kecelakaan maut  motor PCX  Korban  meninggal dunia 
BERITA KECELAKAAN BERUNTUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp