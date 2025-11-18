Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali, Jasa Raharja Gerak Cepat Jamin Santunan Seluruh Korban

Selasa, 18 November 2025 – 17:31 WIB
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali, Jasa Raharja Gerak Cepat Jamin Santunan Seluruh Korban
Seluruh korban kecelakaan beruntun di tol Cipali dipastikan mendapatkan santunan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, PURWAKARTA - Jasa Raharja merespons cepat atas insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Cipali, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (18/11) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Peristiwa yang melibatkan tiga kendaraan itu mengakibatkan lima orang meninggal dunia sementara 39 orang mengalami luka-luka.

Menurut laporan awal, bus Agra Mas B 7654 KGA menabrak bagian belakang minibus bernomor polisi B 2508 TFT yang berada di depannya saat melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta di jalur cepat.

Baca Juga:

Tabrakan itu mendorong minibus hingga menabrak bagian belakang bus PO Sinar Jaya bernopol B 7895 TGA, yang pada saat itu tengah berhenti di jalur cepat akibat antrean lalu lintas.

Tabrakan beruntun ini menyebabkan minibus dan bus terdorong keluar jalur, menabrak pembatas jalan, dan akhirnya terperosok ke parit di sisi tol.

Para korban luka-luka dan meninggal dunia segera dievakuasi ke dua rumah sakit di Purwakarta. Sebanyak 33 orang luka-luka dirawat di RS Abdul Radjak Purwakarta, sedangkan 6 orang lainnya mendapatkan penanganan medis di RS Siloam Purwakarta.

Baca Juga:

Begitu menerima laporan kejadian, Jasa Raharja Cabang Purwakarta bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Polres Purwakarta untuk pendataan korban serta memastikan proses penanganan berlangsung cepat dan tepat.

Petugas Jasa Raharja juga mengunjungi dua rumah sakit tersebut untuk melakukan pendampingan serta pengurusan jaminan bagi korban luka.

Jasa Raharja memastikan menjamin santunan kepada seluruh korban kecelakaan beruntun di Tol Cipali.

TAGS   Kecelakaan Beruntun  santunan kecelakaan  korban kecelakaan 
