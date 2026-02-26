Kecelakaan Beruntun Terjadi di Simpang Buahbatu Bandung, Begini Kronologinya

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk dan minibus terjadi di simpang Jalan Soekarno Hatta - Buahbatu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung pada Kamis (26/2/2026) dini hari.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, ada empat kendaraan besar yang terlibat dalam laka beruntun yang terjadi pada pukul 01.00 WIB itu.

"Truk tronton Isuzu, minibus Suzuki Carry, truk Mitsubishi Fuso, truk box Isuzu," kata Fiekry dalam keterangan resmi.

Menurutnya, kecelakaan tersebut berawal ketika truk tronton yang dikemudikan D (42 tahun) melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Soekarno-Hatta.

Sementara itu, di belakang ada minibus yang dikendarai R (26 tahun) dan truk Fuso oleh YH (45 tahun).

"Selang beberapa saat kemudian datang truk box yang dikendarai AS (30 tahun) melaju cukup kencang, tetapi diduga berkendaranya dalam keadaan kurang konsentrasi atau mengalami microsleep, hingga kendaraan tersebut menabrak bagian belakang truk fuso," ungkapnya.

"Lalu, truk fuso tersebut terdorong ke depan hingga menabrak bagian belakang minibus Suzuki Carry dan truk tronton yang dari awal sedang berhenti di depannya, hingga terjadi tabrakan beruntun," lanjutnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi ada dua orang dilapokan mengalami luka-luka.