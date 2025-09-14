Kecelakaan Bus di Lereng Gunung Bromo Probolinggo, 8 Karyawan RSBS Jember Meninggal

jpnn.com - JEMBER - Kecelakaan bus terjadi di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) sore. Sebanyak delapan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Direktur RS Bina Sehat Jember Faida membenarkan informasi tersebut.

Dia mengatakan bahwa korban kecelakaan itu merupakan rombongan karyawan RSBS Jember yang liburan di Gunung Bromo.

“Mereka infonya turun dari Gunung Bromo setelah tasyakuran kelulusan S1,” katanya dalam pesan singkat yang diterima di Jember.

Belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo hingga RS Arrozi Probolinggo.

“Beberapa orang kritis. Kami sedang di Probolinggo membawa 18 ambulans dengan patwal untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka," ucap mantan bupati Jember itu.

Faida mengatakan pihaknya sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah M. Saleh Kota Probolinggo dan mengidentifikasi jenazah korban.

Hasil sementara identifikasi korban yang meninggal dunia, yakni