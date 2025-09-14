Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kecelakaan Bus di Lereng Gunung Bromo Probolinggo, 8 Karyawan RSBS Jember Meninggal

Minggu, 14 September 2025 – 16:50 WIB
Tangkapan layar rombongan bus karyawan RSBS Jember yang kecelakaan di lereng Gunung Bromo di Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Minggu (14/9/2025) (ANTARA/HO-Medsos)

jpnn.com - JEMBER - Kecelakaan bus terjadi di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) sore. Sebanyak delapan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Direktur RS Bina Sehat Jember Faida membenarkan informasi tersebut.

Dia mengatakan bahwa korban kecelakaan itu merupakan rombongan karyawan RSBS Jember yang liburan di Gunung Bromo.

“Mereka infonya turun dari Gunung Bromo setelah tasyakuran kelulusan S1,” katanya dalam pesan singkat yang diterima di Jember.

Belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo hingga RS Arrozi Probolinggo.

“Beberapa orang kritis. Kami sedang di Probolinggo membawa 18 ambulans dengan patwal untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka," ucap mantan bupati Jember itu.

Faida mengatakan pihaknya sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah M. Saleh Kota Probolinggo dan mengidentifikasi jenazah korban.

Hasil sementara identifikasi korban yang meninggal dunia, yakni

Kecelakaan bus terjadi di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jatim. Delapan karyawan RSBS Jember dilaporkan tewas.

