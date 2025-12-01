Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kecelakaan Bus Trans Semarang Terus Berulang, Wali Kota Agustina Bakal Evaluasi Menyeluruh

Senin, 01 Desember 2025 – 15:55 WIB
Kecelakaan Bus Trans Semarang Terus Berulang, Wali Kota Agustina Bakal Evaluasi Menyeluruh - JPNN.COM
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Kecelakaan melibatkan armada Bus Trans Semarang terus berulang. Insiden terbaru menimpa bus Koridor VIII di tanjakan Jalan Abdulrahman Saleh, Manyaran, Rabu (26/11) lalu.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan telah menegur pihak operator bus sebagai pihak ketiga, dan meminta dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap armada.

“Kami sudah menegur pihak ketiga supaya kembali melakukan proses pemeriksaan. Ada beberapa indikasi penyebab. Pertama, dugaan kelebihan muatan. Kedua, kondisi mesin yang sudah tidak prima. Ketiga, faktor sumber daya manusia,” katanya di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/12).

Baca Juga:

Agustina menyebut kelebihan penumpang menjadi persoalan yang cukup kompleks. Sementara, penambahan armada tidak mudah dilakukan karena terbatasnya anggaran belanja operasional kendaraan (BOK).

“Subsidi untuk operasional Trans Semarang sudah besar. Kami ingin jumlah armada seimbang dengan jumlah penumpang, tetapi kemampjan anggaran tidak memungkinkan,” ungkapnya.

Dia meminta para pengemudi wajib mematuhi kapasitas angkut demi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain. 

Baca Juga:

“Jika kapasitas sudah penuh, driver harus berhenti menaikkan penumpang. Itu berbahaya,” ujarnya.

Agustina telah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kora Semarang melakukan uji petik terhadap setiap bus yang akan diperpanjang kontraknya. Dia menyoroti bahwa uji petik tersebut tidak dilakukan pada tahun sebelumnya.

Kecelakaan melibatkan armada Bus Trans Semarang terus berulang. Wali Kota Agustina bakal evaluasi menyeluruh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan  Bus Trans Semarang  wali kota semarang Agustina Wilujeng  evaluasi  kecelakaan bus 
BERITA KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp