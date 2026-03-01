Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Kecelakaan Bus & Truk di Pelalawan Riau, 4 Orang Tewas

Minggu, 01 Maret 2026 – 22:20 WIB
Kecelakaan Bus & Truk di Pelalawan Riau, 4 Orang Tewas
Kondisi bus PMH yang mengalami kecelakaan dengan empat orang meninggal dunia di Pelalawan, Riau, Minggu (1/3/2026). ANTARA/HO-Polres Pelalawan

jpnn.com - PEKANBARU - Kecelakaan antara bus dan truk terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 122 + 900, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (1/3) pagi. Sebanyak empat orang penumpang bus meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) dalam kecelakaan maut tersebut.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan AKP Tatit Rizkiyan Hanafi mengatakan berdasarkan laporan di lapangan, kecelakaan ini masuk dalam kategori berat dengan dampak yang fatal. 

"Tercatat sebanyak empat orang penumpang bus meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) akibat benturan keras yang menghancurkan sebagian bodi kendaraan," katanya dalam keterangannya diterima di Pekanbaru, Minggu (1/3).

Selain korban jiwa, dua orang lainnya dilaporkan mengalami luka berat, serta satu luka ringan. Semua korban dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis darurat.

Identitas para korban meninggal dunia telah terverifikasi, yakni Yantono (43), Mila Rani Pangaribuan (22), Pardomuan Banjar Nahor (56), dan Martinus Sitohang (46).

Sopir truk bernama Aprianto (47) yang merupakan warga Pekanbaru, mengalami luka di bagian kepala dan kening.

Saat ini, yang bersangkutan telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Pangkalan Lesung.

"Kronologi kejadian bermula saat bus PMH bergerak dari arah Pangkalan Kuras menuju arah Ukui. Saat melintasi jalanan yang menurun dan menanjak, bus tersebut diduga nekat melebar ke kanan jalan untuk mendahului kendaraan lain di depannya," kata Tatit Rizkiyan Hanafi.

Kecelakaan maut bus dan truk di Pelalawan, Riau, empat orang meninggal di tempat kejadian perkara.

