JPNN.com - Daerah - Riau

Kecelakaan di Jalan Raya Bangkinang–Pekanbaru, 2 Mahasiswa Asal Payakumbuh Tewas

Senin, 12 Januari 2026 – 11:05 WIB
Tim Satlantas Polres Kampar melakukan olah TKP. Foto: Polres Kampar.

jpnn.com - PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bangkinang–Pekanbaru, tepatnya di Kilometer 40, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Riau, Minggu (11/1).

Dua mahasiswa asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) akibat kecelakaan tersebut.

Kedua korban ialah mahasiswa berinisial DNA (18) dan mahasiswi CNP (20).

Saat kejadian, keduanya tengah mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi BA 3061 MZ, dan diketahui sedang dalam perjalanan menuju Kota Pekanbaru, Riau.

Berdasarkan informasi kepolisian, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru diduga dengan kecepatan cukup tinggi.

Setibanya di lokasi kejadian, diduga pengendara sepeda motor berusaha mendahului sebuah truk Hino bernomor polisi AG 8067 UR yang dikemudikan oleh Yon Kesmedi.

Namun, saat proses mendahului, pengendara sepeda motor diduga kurang berhati-hati hingga menyenggol bagian kanan truk.

Akibatnya, sepeda motor terjatuh ke sisi kanan jalan.

