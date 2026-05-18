JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Kecelakaan di MotoGP Catalunya, Alex Marquez Patah Tulang Selangka Kanan

Senin, 18 Mei 2026 – 07:50 WIB
Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP, Alex Marquez (depan), memenangi MotoGP Catalunya 2026 setelah mengungguli pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta dalam duel ketat di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Sabtu. motogp/pri.

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Gresini Alex Marquez mengalami cedera akibat insiden kecelakaan pada MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (17/5).

Alex Marquez dikonfirmasi mengalami keretakan di ruas tulang leher C7 dan patah tulang selangka kanan.

Gresini sebagaima dikutip dari pernyataan resminya di akun media sosial mereka, menyatakan Marquez akan menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit General de Catalunya.

Gresini pun menyebut bahwa tulang selangka Marquez yang patah akan distabilkan dengan pelat logam medis.

Kecelakaan yang menimpa Alex Marquez terjadi pada lap ke-12 MotoGP Catalunya.

Saat itu, dia menabrak bagian belakang sepeda motor Pedro Acosta (Red Bull KTM) yang tiba-tiba melambat.

Adik dari pembalap Ducati Marc Marquez itu pun terpental ke sisi kanan aspal dan membentur area rumput. Hal itu membuat motornya terpental lalu berputar di udara sebelum hancur.

Alex Marquez yang tergeletak kemudian mendapatkan pertolongan segera dari tim medis. Beberapa saat setelah kejadian, Marquez dinyatakan sadar dan menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

TAGS   Alex Marquez  Red Flag  MotoGP Catalunya  kecelakaan  cedera parah 
