JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kecelakaan di Tanjung Priok, Pengemudi Mobil Listrik Mengaku Pikiran Kosong

Senin, 17 November 2025 – 12:43 WIB
Anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Utara mengecek tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan di Jalan Swasembada Barat IV, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jpnn.com - JAKARTA – Terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil listrik, tiga sepeda motor, tiga gerobak pedagang, dan seorang pejalan kaki di Jalan Swasembada Barat IV, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (16/11).

Pihak kepolisian mengungkapkan, pengemudi mobil berinisial M yang menyebabkan kecelakaan tersebut sedang dalam pikiran kosong.

"Pengemudi mengaku dalam kondisi pikiran kosong saat mengendarai kendaraan dan baru tersadar setelah mobil menabrak kios dan warga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/11).

Dia menyebutkan pengemudi tersebut tidak mengalami luka dan telah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Polri bergerak cepat begitu laporan masuk. Penanganan korban menjadi prioritas utama, disertai langkah humanis di lapangan untuk menenangkan warga dan memastikan keselamatan semua pihak,” ujar Budi.

Dia pun memastikan kepolisian tetap konsisten menindaklanjuti setiap peristiwa kecelakaan secara profesional sesuai prosedur.

“Unit Laka Satwil Jakarta Utara sudah berada di lokasi sejak awal untuk melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan penanganan korban. Polri juga terus meningkatkan pelayanan publik, termasuk memastikan korban mendapatkan perawatan cepat dan keluarga memperoleh informasi yang jelas,” tutur Budi.

Saat ini, kasus tersebut telah ditangani Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara.

TAGS   kecelakaan  mobil listrik  Tanjung Priok  Polda Metro Jaya 
