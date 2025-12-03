Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kecelakaan di Tol Cisumdawu, 2 Orang Luka-Luka Dilarikan ke Rumah Sakit

Rabu, 03 Desember 2025 – 14:20 WIB
Petugas Tol Cisumdawu membawa unit mobil yang terlibat kecelakaan di KM 183+800 meter, di Sumedang (3/12/20

jpnn.com - SUMEDANG - Kecelakaan melibatkan dua minibus di Tol Cisumdawu, Rabu (3/13), sekitar pukul 11.00 WIB. Polres Sumedang, Jawa Barat, menyebut kecelakaan diduga disebabkan sopir mengantuk.

Kepala Unit PJR Tol Cisumdawu Ipda Deny Ruchyat mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di lokasi KM 183-184 dari arah Bandung menuju Cirebon.

"Kronologi kecelakaan terjadi di sekitar antara KM 183+800 meter sekitar pukul 11.00 WIB dan diduga karena supir Toyota Zenix mengantuk," katanya di Sumedang, Rabu (3/12).

Menurut dia, kecelakaan tersebut melibatkan Toyota Zenix bernomor polisi B 2941 UYX dengan Toyota Innova D 1283 HM.

Dia menambahkan bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan dua orang luka-luka sehingga harus dibawa menuju Rumah Sakit Cimalaka, Sumedang.

"Dalam kendaraan terdapat total lima orang penumpang dan dua orang di antaranya mengalami luka-luka sehingga dibawa ke Rumah Sakit Cimalaka," ujarnya.

Dia mengatakan kini para korban luka telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan medis dan dinyatakan dalam kondisi stabil oleh tim dokter.

Sementara itu, seorang saksi Rina (43), mengaku mendengar dentuman keras dari tol dan melihat sebuah kendaraan minibus Toyota Innova terbalik serta Toyota Zenix di belakangnya yang mengalami rusak berat di bagian depan.

Kecelakaan di Tol Cisumdawu, dua orang mengalami luka-luka dan dibawa menuju Rumah Sakit Cimalaka, Sumedang.

