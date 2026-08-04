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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kecelakaan Kapal Terus Berulang, Waka Komisi V DPR: Indikator Rapuhnya Keselamatan Pelayaran Nasional

Selasa, 04 Agustus 2026 – 10:08 WIB
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, Waka Komisi V DPR: Indikator Rapuhnya Keselamatan Pelayaran Nasional - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Deretan musibah kecelakaan kapal penumpang yang melanda perairan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memicu keprihatinan mendalam dari parlemen.

Berulangnya insiden tragis yang merenggut banyak korban jiwa dan korban hilang dinilai menjadi sinyal kuat masih lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.

"Kami menilai terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang dalam beberapa waktu terakhir sebagai indikator rapuhnya manajamen keselamatan pelayaran di Indonesia. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat pelayaran tinggi,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (8/8/2026).

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Untuk diketahui KMP Mutiara Sentosa II baru saja terbakar di perairan utara Sumenep.

Upaya evakuasi besasr-besaran dilakukan Kapal yang mengangkut 271 orang tersebut.

Sejauh ini diketahui 5 orang meninggal serta 41 orang masih dalam pencarian.

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Sebelumnya KLM Nurul Salsa tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada 26 Juli 2026.

Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan 14 orang hilang

Berulangnya kecelakaan kapal penumpang dalam beberapa waktu terakhir sebagai indikator rapuhnya manajamen keselamatan pelayaran di Indonesia.

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TAGS   DPR RI  Komisi V DPR RI  Kecelakaan Kapal  Pelayaran 
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