JPNN.com - Internasional - Amerika

Kecelakaan Kereta Api di Meksiko, 13 Korban Tewas, 98 Luka-Luka

Senin, 29 Desember 2025 – 12:02 WIB
Kecelakaan anjloknya kereta api di Asuncion Ixtaltepec, Negara Bagian Oaxaca, Meksiko, Minggu (29/12/2025). ANTARA/Xinhua/stringer/aa.

jpnn.com - MEKSIKO - Kecelakaan kereta api terjadi Negara Bagian Oaxaca, Meksiko, pada Minggu (28/12).

Kecelakaan terjadi pada Minggu ketika kereta yang mengangkut 241 penumpang dan sembilan awak anjlok di dekat Nissanda.

Kementerian Angkatan Laut negara itu menyatakan kecelakaan kereta api menewaskan 13 orang dan melukai 98 lainnya di Negara Bagian Oaxaca.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu melaporkan bahwa 39 orang selamat dan 98 orang luka-luka, 36 di antaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Dengan berat hati, kami sampaikan pula bahwa 13 orang meninggal dunia," sebut pernyataan itu.

Kecelakaan tersebut menambah daftar insiden yang melibatkan kereta api di negara Amerika Utara itu.

Sebelumnya, 10 orang tewas dan lebih dari 40 lainnya terluka setelah sebuah bus tingkat ditabrak oleh kereta barang pada 8 September. (antara/jpnn)

Kecelakaan kereta api terjadi Negara Bagian Oaxaca, Meksiko, pada Minggu (28/12). Sebanyak 23 korban tewas dan 98 lainnya luka-luka.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

