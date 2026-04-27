JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kecelakaan KRL Jabodetabek vs Kereta Api Jarak Jauh di Bekasi, KAI Buka Suara

Senin, 27 April 2026 – 22:07 WIB
Telah terjadi kecelakaan KRL Jabodetabek dengan kereta api jarak jauh Argo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam (27/4). Foto: tangkapan layar video

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengonfimasi terjadinya insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, yang berdampak pada perjalanan kereta api, Senin Malam (27/4).

"Kami memahami situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelanggan dan keluarga yang menunggu kabar," ungkap Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba.

Anne menjelaskan saat ini, seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prioritas utama keselamatan penumpang.

PT KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan. 

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” ujarnya.

Anne menegaskan KAI akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lokasi.

"Pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121," pungkas Anne.

Sebelumnya, telah terjadi kecelakaan KRL Jabodetabek dengan kereta api jarak jauh Argo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam (27/4).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

