Kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo, Puan: Keamanan Jalur Kereta Api Harus Diperbaiki

Selasa, 28 April 2026 – 19:53 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani soal kecelakaan kereta api di Bekasi. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan unsur keselamatan pada transportasi kereta api, menyikapi insiden di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) kemarin.

"Sistem dan keamanan pada jalur kereta api harus diperbaiki,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (28/4).

Diketahui, kecelakaan terjadi di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam, melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line.

Insiden itu diduga bermula dari kasus taksi listrik ditabrak KRL di daerah Bulak Kapal setelah melewati perlintasan sebidang.

Kondisi tabrakan di Bulak Kapal menyebabkan perjalanan KRL atau commuter line dari Jakarta menuju Cikarang terganggu dan rangkaian berhenti di jalur. 

Tak berselang jauh, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang menabrak KRL yang tengah berhenti.

Puan menyebut peningkatan keselamatan pada transportasi kereta juga meliputi perlintasan rel, karena masih banyak yang belum memadai.

"Ya, karena keamanannya sangat kurang, kecelakaan kereta seringkali terjadi dan ini harus disikapi dengan serius,” ujar cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan kecelakaan kereta di Bekasi menempatkan kembali keselamatan transportasi publik sebagai ukuran utama.

TAGS   Ketua DPR Puan Maharani  Kecelakaan Kereta Api  tabrakan KRL vs KA Argo Bromo  Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur 
