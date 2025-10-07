Kecelakaan Marquez Jadi Sorotan, Tapi Aprilia Punya Pandangan Berbeda Soal Mandalika

Selasa, 07 Oktober 2025 – 05:33 WIB

jpnn.com - Di tengah sorotan tajam seusai insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025, suara pembelaan datang dari kubu Aprilia.

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menegaskan bahwa Sirkuit Mandalika bukanlah lintasan berbahaya, melainkan trek dengan karakter unik yang menuntut adaptasi tinggi dari setiap pembalap.

"Sejujurnya, saya tidak berpikir ini sirkuit yang berbahaya. Mandalika memiliki desain yang baik dan area sekitar yang juga cukup aman," ujar Rivola dilansir GPOne.

Sebelumnya, beragam insiden terjadi di Sirkuit Mandalika, yang menjadi venue MotoGP Indonesia 2025.

Sorotan utama tentu kegagalan Marquez menyentuh garis finis setelah ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi di awal balapan.

Pandangan Aprilia Soal Mandalika

Marquez mengalami patah tulang bahu dan harus absen di dua seri berikutnya.

Namun, Rivola menilai insiden tersebut tidak disebabkan oleh faktor lintasan.

"Dalam setiap seri, selalu ada risiko, tidak hanya di Mandalika. Pembalap dituntut untuk cepat beradaptasi dengan karakter lintasan," ujarnya.