Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki di Jalinsum Muratara, 16 Orang Tewas

jpnn.com - PALEMBANG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Rabu (6/5) sekitar pukul 12.39 WIB.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Antara Lintas Sumatera (ALS) dan mobil tangki ini mengakibatkan belasan korban meninggal dunia.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Muratara Mugono menerangkan bahwa insiden ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Update terakhir yang kami terima korban terdiri dari 14 penumpang Bus ALS serta satu sopir dan kernet mobil tangki," kata Mugono saat diwawancara via WhatsApp. "Seluruh 14 mayat korban sudah dibawa ke RS Siti Aisyah Lubuk Linggau," ungkap Mugono.

Selain korban meninggal dunia, ada tiga orang mengalami luka bakar serius dirawat di RS Siti Aisyah Lubuk Linggau, dan satu mengalami luka bakar ringan di Puskesmas Kecamatan Karang Jaya.

Insiden ini bermula saat Bus ALS melaju dari arah Lubuklinggau menuju Medan atau Pekanbaru. Saat memasuki wilayah Kecamatan Karang Jaya muncul percikan api dari bagian bus.

Menyadari adanya bahaya, sopir berupaya mengarahkan bus ke tepi sisi kanan jalan untuk menghindari risiko lebih besar.

Namun, di saat yang sama dari arah berlawanan (utara/Rupit), sebuah mobil tangki melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan hebat tidak dapat terhindarkan.