Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki di Jalinsum Muratara, 16 Orang Tewas

Rabu, 06 Mei 2026 – 17:26 WIB
Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki di Jalinsum Muratara, 16 Orang Tewas - JPNN.COM
Evakuasi korban kecelakaan ke RS Siti Aisyah Lubuklinggau. Foto: Dokumen BPBD Muratara.

jpnn.com - PALEMBANG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Rabu (6/5) sekitar pukul 12.39 WIB. 

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Antara Lintas Sumatera (ALS) dan mobil tangki ini mengakibatkan belasan korban meninggal dunia.

 Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Muratara Mugono menerangkan bahwa insiden ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. 

Baca Juga:

"Update terakhir yang kami terima korban terdiri dari 14 penumpang Bus ALS serta satu sopir dan kernet mobil tangki," kata Mugono saat diwawancara via WhatsApp. "Seluruh 14 mayat korban sudah dibawa ke RS Siti Aisyah Lubuk Linggau," ungkap Mugono. 

Selain korban meninggal dunia, ada tiga orang mengalami luka bakar serius dirawat di RS Siti Aisyah Lubuk Linggau, dan satu mengalami luka bakar ringan di Puskesmas Kecamatan Karang Jaya. 

Insiden ini bermula saat Bus ALS melaju dari arah Lubuklinggau menuju Medan atau Pekanbaru. Saat memasuki wilayah Kecamatan Karang Jaya muncul percikan api dari bagian bus. 

Baca Juga:

Menyadari adanya bahaya, sopir berupaya mengarahkan bus ke tepi sisi kanan jalan untuk menghindari risiko lebih besar. 

Namun, di saat yang sama dari arah berlawanan (utara/Rupit), sebuah mobil tangki melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan hebat tidak dapat terhindarkan. 

Kecelakaan maut bus ALS vs Truk Tangki di Jalinsum Muratara, 16 orang dilaporkan tewas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan maut  bus vs truk tangki  Kecelakaan Lalu Lintas  belasan korban tewas  meninggal dunia  Jalinsum Muratara 
BERITA KECELAKAAN MAUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp