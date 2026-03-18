Kecelakaan Maut Bus vs Pikap di Tol Pejagan-Pemalang, 1 Korban Tewas, 33 Luka-Luka

jpnn.com - SEMARANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi antara bus PO Zentrum MK vs mobil Daihatsu bak terbuka atau pikap terjadi di ruas Tol Pejagan-Pemalang KM 259.300 A, Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (17/3) sekitar pukul 21.39 WIB. Kecelakaan itu mengakibatkan satu orang tewas dan 33 lainnya luka-luka.

"Satu korban meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala dan patah tulang," kata Kasat Lantas Polres Brebes AKP Ahmad Zainurrozaq, Rabu (18/3).

Dia mengatakan bahwa korban meninggal dunia berinisial STM (60). Adapun korban luka-luka dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis ke RS Bhakti Asih Brebes dan RSUD Brebes.

Bus Mercedes Benz bernomor polisi K 7603 OF yang dikemudikan oleh Wahyu (32) melaju dari arah barat ke timur dan berupaya mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan sebelah kiri.

Pada saat bersamaan, terdapat Daihatsu bak terbuka bernomor polisi B 9108 BBI yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kendala teknis.

"Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari hingga bus menabrak bagian belakang pikap dan terguling ke sisi utara tol," ungkap AKP Zainurrozaq.

Kerugian materiil akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai Rp 50 juta. Saat ini, pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan seluruh faktor penyebab kecelakaan.

"Bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sangat penting untuk menjamin keselamatan bersama di jalan," ujarnya. (ink/jpnn)