Kecelakaan Maut Calya Vs Bus Agra Mas di Tol Pejagan-Pemalang, 4 Orang Tewas

jpnn.com - SEMARANG - Sebanyak empat orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di KM 290 B Tol Pejagan Pemalang, Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/3).

Satu orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

Insiden yang melibatkan Toyota Calya silver berpelat nomor B 2399 FFR dengan Bus Hino Agra Mas nomor polisi T 7622 DA ini terjadi sekitar pukul 06.20 WIB.

Kasat Lantas Polres Tegal AKP Bharatungga Dharuning Pawuri mengatakan telah melakukan penyelidikan lokasi kejadian.

“Saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan,” ujar AKP Bharatungga.

Pihaknya juga telah mengumpulkan data dan fakta di lapangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pendataan para saksi di lokasi kejadian serta mendokumentasikan identitas guna memperkuat proses hukum.

Barang bukti dari kedua kendaraan yang terlibat turut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.