JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kecelakaan Maut di Jalan Air Hitam, Penumpang Pikap L300 Tewas

Rabu, 26 November 2025 – 19:01 WIB
Kecelakaan Maut di Jalan Air Hitam, Penumpang Pikap L300 Tewas
Truk yang ditabrak L300 terbalik di Jalan Air Hitam. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria bernama Madian Pasaribu, 56, tewas setelah mobil yang ditumpanginya menghantam truk di Pekanbaru.

Kecelakaan maut itu terjadi pada Rabu (26/11/2025) sekitar pukul 06.17 WIB di Jalan Air Hitam Jalur Utara, tepatnya di U-Turn depan Masjid Iskandar Muda, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

Peristiwa tersebut melibatkan Isuzu Truck Box BM 8777 JU dan Mitsubishi Pikap L300 BM 8647 PC.

Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana menjelaskan bahwa kecelakaan berawal saat truk boks yang dikemudikan Fredo Simamora hendak berbalik arah di U-Turn.

Pada saat bersamaan, Mitsubishi L300 yang dikemudikan Sair Ramadani melaju dari arah belakang di jalur yang sama dan gagal menghindari kendaraan di depannya.

“Pengemudi Mitsubishi L300 diduga tidak berhati-hati dan kurang konsentrasi sehingga menabrak truk yang berada di depannya saat hendak berbalik arah,” ujar AKP Satrio.

Akibat benturan tersebut, pengemudi L300 Sair Ramadani mengalami luka di kaki dan tangan kiri.

Sementara penumpangnya, Midian Pasaribu, menderita patah kaki serta patah tulang dada.

Sementara penumpangnya, Midian Pasaribu, menderita patah kaki serta patah tulang dada dan akhirnya meninggal dunia.

